Решение для организации продаж автозапчастей через интернет.
Представляем вам решение для организации продаж автозапчастей через интернет.
В качестве прототипов для процесса покупки выступали такие известные проекты, как Exist.ru, Emex, Autodoc.ru.
В рамках модуля для Битрикс-Маркетплейс реализованы основные функции редакции "Быстрый старт" с учетом ограничений указанных в таблице "Сравнение редакций Linemedia Автоэксперт".
Представляем вам решение для организации продаж автозапчастей через интернет.
В качестве прототипов для процесса покупки выступали такие известные проекты, как Exist.ru, Emex, Autodoc.ru.
В рамках модуля для Битрикс-Маркетплейс реализованы основные функции редакции "Быстрый старт" с учетом ограничений указанных в таблице "Сравнение редакций Linemedia Автоэксперт".
- linemedia.auto v - 2.8.99
- linemedia.autoanalogssimple v - 0.0.55
- linemedia.autodownloader v - 0.0.33
- linemedia.autogarage v - 0.0.36
- linemedia.autoremotesuppliers v - 1.1.56
- linemedia.autosuppliers v - 1.0.21
- linemedia.autotecdoc v - 1.0.45
- linemedia.autoanalogssimple v - 0.0.55
- linemedia.autodownloader v - 0.0.33
- linemedia.autogarage v - 0.0.36
- linemedia.autoremotesuppliers v - 1.1.56
- linemedia.autosuppliers v - 1.0.21
- linemedia.autotecdoc v - 1.0.45