Спойлер: Релиз включает в себя: - linemedia.auto v - 2.8.99

- linemedia.autoanalogssimple v - 0.0.55

- linemedia.autodownloader v - 0.0.33

- linemedia.autogarage v - 0.0.36

- linemedia.autoremotesuppliers v - 1.1.56

- linemedia.autosuppliers v - 1.0.21

- linemedia.autotecdoc v - 1.0.45

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